Чи можуть мобілізувати до 25 років, пояснили юристи. Зокрема, Наталя Гнатик зауважила, що поняття мобілізаційного віку "хитке".

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Мобілізація до 25 років

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу.

Юристка вважає, якщо вам немає 25, ви вже не студент (це підстава для відстрочки) і не маєте згаданої базової підготовки, – вас можуть мобілізувати.

У юридичній фірмі "Ілляшев та партнери" уточнюють, що в зоні ризику не всі призовники, а лише військовозобов'язані до 25 років. Тобто ті, кого раніше визнали непридатним у мирний час, але обмежено придатним у військовий.

Теоретично, якщо особа вже є військовозобов'язаною (навіть до 25 років), проте, не пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу – це є правовою підставою для призову такої особи в період мобілізації. Оскільки дія частини 5 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на таку особу,

– пояснив адвокат Олександр Камша.

Повістку можуть вручити й до 25 років, якщо раніше людину викреслили зі списку призовників за станом здоров'я.

Поки невідомо, який саме вигляд матиме базова загальновійськова підготовка. Її запровадять з 1 вересня 2025 року в вищих навчальних закладах. Юристи до кінця не розуміють, що це означає.

Немає перехідних положень, де написано, що базова служба – це колишня строкова. Є лише заміна терміну "строкова" на "базова". І це дає поле для вільного тлумачення змісту "базової" служби або як нового виду військової служби або як "правонаступниці" строкової служби,

– зазначила адвокатка Анжела Василевська.

У зв'язку з цим проблема також виникає у звільнених в цьому році строковиків. З одного боку, зазначила адвокатка, вони мають право на відстрочку терміном на 1 рік і в ТЦК їм видають мобілізаційні повістки на "через рік".

А з іншого боку, – їм нема 25 років. Як особи, які проходили фактично базову службу, вони є не призовними. Як буде реалізовуватись ця норма на практиці – побачимо лише через рік,

– додала Василевська.

У воєнний час базова військова підготовка триватиме 3 місяці. Також її можна буде пройти в навчальних центрах ЗСУ. За результатами чоловіки й жінки (тільки за бажанням) отримають військову спеціальність.