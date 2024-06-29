Зокрема, нещодавно стало відомо, що відстрочку від армії матимуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджеті. Адже контракт тепер передбачає лише заочну або вечірню форми.
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Відстрочка від армії
Хто не претендує на відстрочку у 2024 році:
- студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,
- особи, які мають статус "обмежено придатний",
- чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.
Перелік військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, це стосується таких категорій:
- особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),
- особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,
- батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,
- батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,
- батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,
- батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,
- матері-одиначки та батьки-одинаки,
- вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,
- опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),
- особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),
- онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),
- військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,
- усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.
До слова, у Міноборони повідомили, що невдовзі в Україні стартує тестування е-бронювання для підприємств. Воно буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично важливого підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".