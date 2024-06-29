Зокрема, нещодавно стало відомо, що відстрочку від армії матимуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджеті. Адже контракт тепер передбачає лише заочну або вечірню форми.

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Відстрочка від армії

Хто не претендує на відстрочку у 2024 році:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,

особи, які мають статус "обмежено придатний",

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Перелік військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, це стосується таких категорій:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,

матері-одиначки та батьки-одинаки,

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

До слова, у Міноборони повідомили, що невдовзі в Україні стартує тестування е-бронювання для підприємств. Воно буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично важливого підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".