Зокрема, нещодавно стало відомо, що відстрочку від армії матимуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджеті. Адже контракт тепер передбачає лише заочну або вечірню форми.

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Відстрочка від армії

Хто не претендує на відстрочку у 2024 році:

  • студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,
  • особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,
  • особи, які мають статус "обмежено придатний",
  • чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Перелік військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, це стосується таких категорій:

  • особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),
  • особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,
  • батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,
  • батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,
  • батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,
  • батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,
  • матері-одиначки та батьки-одинаки,
  • вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,
  • опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),
  • особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),
  • онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),
  • військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,
  • усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

До слова, у Міноборони повідомили, що невдовзі в Україні стартує тестування е-бронювання для підприємств. Воно буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично важливого підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".