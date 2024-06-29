Украинкам медицинских специальностей, что не сделают этого, грозит штраф от 17 тысяч гривен. Однако важно, что мобилизация женщин остается добровольной.
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Военный учет женщин
С 1 июля правила учета женщин остаются неизменными. Военнообязанными являются женщины-медики таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиология.
Они должны стать на воинский учет и получить приписное свидетельство – без него они не смогут устроиться на работу. Кроме этого, такие категории женщин должны обновить свои данные согласно общим требованиям – то есть до 16 июля.
Если они этого не сделают, то им наравне с мужчинами грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.
Женщинам, исключенным с воинского учета, можно не обновлять данные.
Женщины официально становятся на учет или во время получения медицинского образования в учебном заведении, или при трудоустройстве. Для этого они обязаны пройти предварительный медицинский осмотр.