Українкам медичних спеціальностей, що не зроблять цього, загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Однак важливо, що мобілізація жінок лишається добровільною.
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Військовий облік жінок
З 1 липня правила обліку жінок залишаються незмінними. Військовозобов'язаними є жінки-медики таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Вони повинні стати на військовий облік та отримати приписне свідоцтво – без нього вони не зможуть влаштуватися на роботу. Окрім цього, такі категорії жінок мають оновити свої дані згідно з загальними вимогами – тобто до 16 липня.
Якщо вони цього не зроблять, то їм нарівні з чоловіками загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.
Жінкам, виключеним з військового обліку, можна не оновлювати дані.
Жінки офіційно стають на облік або під час здобуття медичної освіти в навчальному закладі, або при працевлаштуванні. Для цього вони зобов'язані пройти попередній медичний огляд.