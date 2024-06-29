Українкам медичних спеціальностей, що не зроблять цього, загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Однак важливо, що мобілізація жінок лишається добровільною.

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Військовий облік жінок

З 1 липня правила обліку жінок залишаються незмінними. Військовозобов'язаними є жінки-медики таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Вони повинні стати на військовий облік та отримати приписне свідоцтво – без нього вони не зможуть влаштуватися на роботу. Окрім цього, такі категорії жінок мають оновити свої дані згідно з загальними вимогами – тобто до 16 липня.

Якщо вони цього не зроблять, то їм нарівні з чоловіками загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, виключеним з військового обліку, можна не оновлювати дані.

Жінки офіційно стають на облік або під час здобуття медичної освіти в навчальному закладі, або при працевлаштуванні. Для цього вони зобов'язані пройти попередній медичний огляд.