З моменту підписання законопроєкту про мобілізацію №10449 президентом, а саме з 18 травня, пішов відлік – до 16 липня. У цей проміжок часу військовозобов'язані чоловіки мають прийти до ТЦК на оновити військово-облікові дані.

Дивіться також Хто не має права на відстрочку з 1 липня: детальний список

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає, хто з військовозобов'язаних громадян України може не приходити в ТЦК. Мова про 6 категорій українців:

  • ті, кому менше 18 років і більше 60 років;
  • ті, кого виключено з військового обліку;
  • ті, кого визнано непридатним до несення військової служби за рішенням ВЛК;
  • не військовозобов'язані жінки;
  • військовослужбовці;
  • чоловіки від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Зауважте, що другий пункт передбачає, що виключення з військового обліку може відбутися з трьох причин:

  • визнання непридатності до несення військової служби за результатами ВЛК;
  • досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років);
  • припинення громадянства України.

Чи потрібно оновлювати дані студентам

Якщо коротко, то так. Навіть якщо в студентів є право на відстрочку – вони все одно мають прийти у ТЦК. Зокрема, це стосується чоловіків, які навчаються за кордоном.