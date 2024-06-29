З моменту підписання законопроєкту про мобілізацію №10449 президентом, а саме з 18 травня, пішов відлік – до 16 липня. У цей проміжок часу військовозобов'язані чоловіки мають прийти до ТЦК на оновити військово-облікові дані.

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Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає, хто з військовозобов'язаних громадян України може не приходити в ТЦК. Мова про 6 категорій українців:

ті, кому менше 18 років і більше 60 років;

ті, кого виключено з військового обліку;

ті, кого визнано непридатним до несення військової служби за рішенням ВЛК;

не військовозобов'язані жінки;

військовослужбовці;

чоловіки від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Зауважте, що другий пункт передбачає, що виключення з військового обліку може відбутися з трьох причин:

визнання непридатності до несення військової служби за результатами ВЛК;

досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років);

припинення громадянства України.

Важливо! Ті військовозобов'язані, яких виключено з військового обліку, але які оновили дані до 18 травня, мають зробити це ще раз, щоб підтвердити свій статус.