Втім, це за умови, що вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Зауважимо, що раніше діяла норма, що дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без перебування на військовому обліку до кінця 2026 року, проте Кабмін своєю постановою № 563 від 16 травня 2024 року цю норму скасував.

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Обов'язковий військовий облік для певних категорій жінок

Відтепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Раніше вони могли працевлаштовуватися без перебування на військовому обліку до кінця 2026 року, але Кабмін скасував цю норму своєю постановою № 563 від 16 травня 2024 року.

Хто добровільно може стати на облік

Жінки, які мають спеціальності та професії, споріднені з військово-обліковими, можуть за власним бажанням стати на військовий облік.

Міністерство оборони затвердило перелік таких спеціальностей, і умова для цього – придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Чи будуть мобілізовувати жінок

Згідно з пунктом 12 статті I Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави тільки в добровільному порядку.

Це підтверджує принцип рівності, закріплений на законодавчому рівні, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, включаючи прийняття на військову службу за контрактом, проходження військової служби та служби у військовому резерві, а також дотримання правил військового обліку.

Відомо, що на сьогодні у ЗСУ проходять службу понад 60 тисяч жінок.

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