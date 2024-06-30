Такі дії у відомстві пояснюють надмірним ажіотажем серед вступників-чоловіків призовного віку, які завдяки освіті прагнуть отримати відстрочку від мобілізації. Тож таких осіб, як ніколи, цікавить питання, хто з аспірантів таки матиме право на отримання відстрочки.

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Чи мобілізують аспірантів у 2024 році

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що магістри, які пішли вчитися в аспірантуру, одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані.

Вони складають іспити, піддержують рівень знань та вступають у виш. І після цього мають право на відстрочку,

– уточнив міністр.

Посадовець також акцентував: 2024 року денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетна. Контрактна форма буде доступна на заочній та вечірній формах. Однак відстрочку матимуть лише аспіранти, які навчаються на денній формі.

Бюджетна форма навчання у 2024 році розширена майже у двічі. Державне замовлення наразі – 7 000 аспірантів. Щоб усі студенти, які готові продовжувати свою дослідницьку і наукову діяльність, мали на це можливість. Аби не втрати здібних і талановитих людей,

– наголосив міністр.

І додав, що МОН хвилює питання того, аби корупційні схеми витіснять з вишів людей, які справді готові навчатися. Тому й збільшили кількість місць на бюджеті.