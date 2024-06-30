Такие действия в ведомстве объясняют чрезмерным ажиотажем среди поступающих мужчин призывного возраста, которые благодаря образованию стремятся получить отсрочку от мобилизации. Поэтому таких лиц, как никогда, интересует вопрос, кто из аспирантов таки будет иметь право на получение отсрочки.

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Мобилизуют ли аспирантов в 2024 году

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что магистры, которые пошли учиться в аспирантуру, сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы.

Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку,

– уточнил министр.

Чиновник также акцентировал: 2024 года дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетная. Контрактная форма будет доступна на заочной и вечерней формах. Однако отсрочку будут иметь только аспиранты, которые учатся на дневной форме.

Бюджетная форма обучения в 2024 году расширена почти в два раза. Государственный заказ сейчас – 7 000 аспирантов. Чтобы все студенты, которые готовы продолжать свою исследовательскую и научную деятельность, имели на это возможность. Чтобы не потери способных и талантливых людей,

– подчеркнул министр.

И добавил, что МОН волнует вопрос того, чтобы коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. Поэтому и увеличили количество мест на бюджете.