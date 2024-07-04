Кроме этого, до этого числа стать на учет должны и женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и являются военнообязанными.

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Кто подлежит под мобилизацию в июле

По последним изменениям в законодательстве и Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, сейчас под мобилизацию подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет опыта службы. Или же в возрасте от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы.

Кого призывают по состоянию здоровья:

полностью годных;

пригодных только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и непригодных к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

временно непригодных (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);

Также стоит отметить, что граждане, которые были сняты с воинского учета, но у них прошло основание для снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации.

Также подлежат мобилизации те, кто были исключены с воинского учета, но добровольно прошли ВВК и имеют постановление об ограниченной годности, и не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление.