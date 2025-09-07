Мобилизация женщин: юрист объяснила, как происходит призыв и можно ли уволиться со службы
- Женщины в Украине могут служить в армии добровольно, проходя медицинскую комиссию и подписывая контракт на службу.
- Увольнение со службы для женщин возможно по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим законодательным основаниям.
- Принудительная мобилизация женщин пока не предусмотрена, но может быть введена в случае крайней необходимости.
- В Верховной Раде нет законопроектов об обязательной мобилизации женщин.
Обязательному призыву во время военного положения в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время женщины могут проходить военную службу добровольно – по контракту.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.
Как женщинам вступить в ВСУ?
Сейчас прохождение женщинами военной службы в Украине является исключительно добровольным. Если женщина решила служить в армии, ей необходимо стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности, получить военно-учетную специальность в соответствии со своей гражданской профессии и заключить контракт на прохождение военной службы.
На прохождение военной службы контракт могут подписать как гражданки Украины, так и иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет. для лиц, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации.
К слову, соответствии с законодательством, контракт может заключаться на следующие сроки:
Виды контрактов / Фото Минобороны
Что делать, чтобы уволиться из ВСУ?
По словам адвоката, женщины, которые добровольно проходят военную службу по контракту по мобилизации имеют право уволиться со службы по следующим основаниям:
- По возрасту: в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
- По состоянию здоровья: непригодность к военной службе, инвалидность, беременность.
- По семейным обстоятельствам: наличие ребенка до 18 лет, декретный отпуск до достижения ребенком трех лет, или шести лет по медицинским показаниям, наличие больного ребенка, родителей или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Освобождение из плена.
Она добавила, что освобождение также возможно при других обстоятельствах, предусмотренных законодательством. Они являются общими наравне с мужчинами военнослужащими.
Могут ли принудительно мобилизовать женщину?
Юрист отметила, что сейчас мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы. Однако это может измениться со временем.
Учитывая, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день. И если потребность в мобилизации женщин будет действительно обоснованной. По Конституции, защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины. Поэтому такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим чисто с юридической точки зрения,
– говорит Марина Бекало.
Сейчас в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты, которые бы вводили обязательную мобилизацию женщин.
Кого в сентябре могут мобилизовать в первую очередь?
Напомним, что согласно украинскому законодательству, пока могут мобилизовать:
военнообязанных без отсрочки или брони, если они признаны годными к службе;
мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы (после мобилизации они проходят подготовку);
ограниченно годных военнообязанных, если во время повторной военно-врачебной комиссии их признали годными;
снятых с учета военнообязанных, которые после ВВК получили статус годных.