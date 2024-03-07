Мобилизационный резерв Украины: сколько мужчин реально призвать в армию
Источник:Texty.org.ua
На сегодня мобилизационный резерв Украины насчитывает 5 миллионов мужчин. Именно столько украинцев могут призвать на фронт.
Остальные или уже служат, или не подлежат мобилизации, или имеют инвалидность, находятся за границей, в оккупации или имеют другие причины для отсрочки. Об этом свидетельствуют приблизительные подсчеты аналитиков Texty.org.ua.
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В подсчетах исследователи опирались на то, что до полномасштабной войны в Украине проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).Обратите внимание! В расчетах заложена большая погрешность, поскольку последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.
Сколько мужчин за границей и в оккупации
По данным аналитиков, сейчас за рубежом находятся более 800 тысяч мужчин – большинство из них смогла покинуть страну, поскольку или не достигла 18 лет, или старше 60 лет.
Оккупация забрала из мобилизационного резерва 570 тысяч мужчин.
Количество мужчин, которые за границей / Инфографика Texty.org.ua
Кроме того, от мобилизационного резерва также отминусовали количество мужчин призывного возраста, которые имеют инвалидность – таких мужчин более миллиона. Еще около 125 тысяч – ухаживают за ребенком или взрослым с инвалидностью, 123 тысячи – являются многодетными родителями.
"Студентов-мужчин дневной формы обучения, на которых распространяется отсрочка от призыва, по состоянию на 1 января 2022 года было 431 тысяча. Учтем, что 5% могли остаться в оккупации, и отнимем от мобилизационного резерва 408 тысяч", – говорится в исследовании.
Также не учитывали 528 тысяч забронированных мужчин, 26,6 тысяч заключенных и еще 707 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 26 лет.
Сейчас призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет. В общем имеем около 1,68 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. По нашим оценкам, от мобилизационного резерва нужно отнять чуть больше половины – 707 тысяч мужчин в возрасте 18 – 26 лет, не относящихся к другим группам, которые мы уже учитывали,
– объясняет издание.
Отмечается, что от мобилизации также освобождены родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, усыновители, близкие родственники погибших в АТО (погибших около 4,5 тысяч). Однако точного количества лиц в данных категориях авторы материала не нашли.
Как выглядит мобилизационный резерв Украины / Инфографика Texty.org.ua
Как насчет демографической ситуации
Также аналитики Texty.org.ua. сформировали демографическую пирамиду населения. Справа женщины, слева мужчины.
Демографическая пирамида населения Украины / Инфографика Texty.org.ua
Поколения молодежи менее многочисленны, чем поколения людей среднего возраста, из-за низкой рождаемости в первые годы Независимости. Поэтому уменьшение мобилизационного возраста не может существенно увеличить резерв. Кстати, именно поэтому на фронте сейчас так много мужчин в возрасте 35 – 45 лет – в пирамиде их больше всего,
– отмечают аналитики.
В тексте отмечают, что война закладывает очень тяжелые демографические последствия для Украины. Численность следующих поколений зависит от количества молодежи и ее готовности строить семьи.
Именно людей в возрасте 25 – 35 лет у нас очень мало. Очевидно, что они все вместе не смогут родить столько же детей, как многочисленные поколения рожденных в 1980-е, даже при сохранении довоенного уровня рождаемости.
Законопроект о мобилизации: что изменится
- К слову, в Украине рассматривают вероятность привлечения к военной службе осужденных. В частности, это касается осужденных, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, и украинцев, которые осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.
- В то же время рассматривают и другую категорию – лиц, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.