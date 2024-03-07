Мобілізаційний резерв України: скільки чоловіків реально призвати до війська

На сьогодні мобілізаційний резерв України нараховує 5 мільйонів чоловіків. Саме стільки українців можуть призвати на фронт.

Решта або вже служать, або не підлягають мобілізації, або мають інвалідність, перебувають за кордоном, в окупації чи мають інші причини для відстрочки. Про це свідчать приблизні підрахунки аналітиків Texty.org.ua.

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У підрахунках дослідники спиралися на те, що до повномасштабної війни в Україні проживало трохи менше ніж 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування окупованих Криму та Донбасу).

Скільки чоловіків за кордоном та в окупації

У розрахунках закладено велику похибку, оскільки останній перепис населення проводився ще 2001 року.

За даними аналітиків, наразі за кордоном перебувають понад 800 тисяч чоловіків – більшість із них змогла покинути країну, оскільки або не досягла 18 років, або старша за 60 років.

Окупація забрала із мобілізаційного резерву 570 тисяч чоловіків.



Кількість чоловіків, які за кордоном / Інфографіка Texty.org.ua

Крім того, від мобілізаційного резерву також відмінусували кількість чоловіків призовного віку, які мають інвалідність – таких чоловіків більше мільйона. Ще близько 125 тисяч – доглядають дитину чи дорослого з інвалідністю, 123 тисячі – є багатодітними батьками.

"Студентів-чоловіків денної форми навчання, на яких поширюється відстрочка від призову, станом на 1 січня 2022 року було 431 тисяча. Врахуємо, що 5% могли залишитися в окупації, і віднімемо від мобілізаційного резерву 408 тисяч", – ідеться у дослідженні.

Також не враховували 528 тисяч заброньованих чоловіків, 26,6 тисячі ув'язнених та ще 707 тисяч чоловіків віком від 18 до 26 років.

Наразі призову підлягають чоловіки віком від 27 років. Загалом маємо близько 1,68 мільйона чоловіків віком від 18 до 26 років. За нашими оцінками, від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину – 707 тисяч чоловіків віком 18 – 26 років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували,

– пояснює видання.

Зазначається, що від мобілізації також звільнені батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, усиновлювачі, близькі родичі загиблих в АТО (загиблих близько 4,5 тисяч). Проте точної кількості осіб в даних категоріях автори матеріалу не знайшли.



Як виглядає мобілізаційний резерв України / Інфографіка Texty.org.ua

Як щодо демогрфічної ситуації

Також аналітики Texty.org.ua. сформували демографічну піраміду населення. Праворуч жінки, ліворуч чоловіки.



Демографічна піраміда населення України / Інфографіка Texty.org.ua

Цей тип графіка називається пірамідою, бо такий спосіб подання чисельності населення різного віку й статі придумали в ті часи, коли дітей, які внизу, було більше, ніж усіх інших.

Покоління молоді менш численні, ніж покоління людей середнього віку, через низьку народжуваність у перші роки Незалежності. Тому зменшення мобілізаційного віку не може істотно збільшити резерв. До речі, самe тому на фронті зараз так багато чоловіків віком 35 – 45 років – у піраміді їх найбільше,

– наголошують аналітики.

У тексті наголошують, що війна закладає дуже важкі демографічні наслідки для України. Чисельність наступних поколінь залежить від кількості молоді та її готовності будувати родини.

Саме людей віком 25 – 35 років у нас дуже мало. Очевидно, що вони всі разом не зможуть народити стільки само дітей, як численні покоління народжених у 1980-ті, навіть за збереження довоєнного рівня народжуваності.

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