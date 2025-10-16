Могли впервые ударить КАБом: Воздушные силы рассказали детали об атаке на Николаев

Утром 16 октября Россия обстреляла Николаев. В Воздушных силах прокомментировали атаку на город.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Чем Россия могла ударить по Николаеву?

В сети пишут, что это мог быть КАБ. Ранее управляемые авиационные бомбы прилетали только по Николаевщине, но до областного центра не долетали.

ПС не указали конкретно, был ли это КАБ. Но рассказали, что оружие запустили с самолета.

Около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаев. Место падения установлено, предварительно без пострадавших,

– написали там.

Воздушные силы уточнили, что на месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения. Наконец призвали соблюдать меры безопасности во время сигналов воздушной тревоги.