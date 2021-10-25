На моих руках была ее кровь, – коллега Галины Хатчинс рассказал детали трагедии на съемках

Сергей Светной является коллегой Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок от выстрела Алека Болдуина. Друг погибшей и сам стал очевидцем трагедии. Он находился рядом с Галиной Хатчинс во время рокового выстрела.

Светной обвинил в трагедии людей, которые небрежно и непрофессионально работали в тот день. За оружие в команде отвечала 24-летняя девушка.

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Он стоял рядом, когда Болдуин выстрелил

Трагический выстрел не только убил украинку, но и ранил режиссера Джоэла Соуза. Светной в тот момент стоял рядом.

Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение, почему это произошло. Я считаю, что имею на это право,

– заверил коллега украинки.

Светной уверен в том, что работники на площадке вели себя халатно. Оружие, мол, не проверили.

"Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал. Человек, который должен был сказать, что на площадке заряжённое оружие, этого не сделал. Человек, который должен был проверить это оружие прежде чем принести его на площадку и этого не сделал. И в результате смерть человека", – высказался он.

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Светной: не может 24-летняя девушка отвечать за оружие

По словам мужчины, во всех департаментах были профессионалы, кроме того, что отвечает за оружие.

Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может ее сверстница, подруга по школе, двору, инстаграму или еще чего-либо быть профессионалом в этом деле,

– считает Светной.

Объяснил свои слова тем, что профессионалы должны провести на площадке не один десяток лет.

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