Коллеги 24-летней девушки назвали ее "неопытной и зеленой". Рассказали, что ранее она небрежно обращалась с оружием, "размахивая им".

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Съемочная группа жаловалась на оружейницу

Собеседники говорят, что несколько раз Гутьеррес-Рид заряжала холостые патроны опасным способом. Члены съемочной группы жаловались на оружейницу ассистенту режиссера Дэйву Холлсу. Собственно, он передал Болдуину в руки оружие, заверив, что оно безопасно.

Более того, 6 работников из соображений безопасности покинули съемочную площадку еще до инцидента.

Роковой выстрел

Как утверждает следствие, Гутьеррес-Рид разложила 3 пистолета в тележке за пределами места съемок. Холлс принес Болдуину один из них, крикнув: "Холодный пистолет". То есть он подал сигнал, что из пистолета можно стрелять.

Через несколько секунд Болдвин, вероятно, нацелился на камеру и нажал на крючок. Таким образом он случайно убил операторшу Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, который стоял позади.

Оружейница якобы не умела заряжать холостыми

СМИ также пишут, что во время работы над фильмом "Старый путь" с Николасом Кейджем Гутьеррес-Рид зарядила оружие прямо на земле и передала его 11-летней актрисе без проверки. Съемку пришлось приостановить, пока пистолет дважды не проверили.

Ранее оружейница заявляла, что не умела заряжать оружие холостыми патронами. Это было для нее "самым страшным" делом.

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