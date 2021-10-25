Колеги 24-річної дівчини назвали її "недосвідченою та зеленою". Розповіли, що раніше вона недбало поводилась зі зброєю, "розмахуючи нею".

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Знімальна група скаржилась на зброярку

Співрозмовники кажуть, що кілька разів Гутьєррес-Рід заряджала холості патрони небезпечним способом. Члени знімальної групи скаржились на зброярку асистентові режисера Дейву Холлсу. Власне, він передав Болдвіну в руки зброю, запевнивши, що вона безпечна.

Ба більше, 6 працівників з міркувань безпеки залишили знімальний майданчик ще до інциденту.

Фатальний постріл

Як стверджує слідство, Гутьєррес-Рід розклала 3 пістолети у візку за межами місця зйомок. Холлс приніс Болдвіну один з них, крикнувши: "Холодний пістолет". Тобто він подав сигнал, що з пістолета можна стріляти.

Через кілька секунд Болдвін, ймовірно, націлився на камеру і натиснув на гачок. Таким чином він випадково вбив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соузу, який стояв позаду.

Зброярка нібито не вміла заряджати холостими

ЗМІ також пишуть, що під час роботи над фільмом "Старий шлях" з Ніколасом Кейджем Гутьєррес-Рід зарядила зброю просто на землі і передала її 11-річній акторці без перевірки. Зйомку довелось призупинити, поки пістолет двічі не перевірили.

Раніше зброярка заявляла, що не вміла заряджати зброю холостими набоями. Це було для неї "найстрашнішою" справою.

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