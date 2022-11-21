В память об убитых оккупантами детях: в Молдове прошла акция около посольства России

С начала полномасштабного наступления Россия убила более 400 украинских детей. В память об этом к посольству России в Молдове принесли десятки пар детской обуви.

В столице Молдовы – Кишиневе – почтили память 437 детей, убитых оккупантами от 24 февраля. Акция прошла прямо перед посольством России.

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Десятки пар обуви как символ убитых детей

СМИ Молдовы отмечают, что перформанс состоялся 20 ноября – во Всемирный день прав ребенка.

На тротуаре перед посольством России в Кишиневе были расставлены десятки пар детской обуви.

– написали медиа.

Также там отметили, что Национальная партия Молдовы неоднократно осуждала зверства россиян на территории Украины и нарушение норм ведения войны.



Акция в поддержку Украины в Молдове / Скриншот из видео из СМИ Молдовы



Десятки пар детской обуви перед российским посольством / Скриншот из видео из СМИ Молдовы

Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя

По предварительным официальным данным Офиса Генпрокурора, с начала войны по состоянию на 19 ноября погибли 437 украинских детей, еще более 800 получили ранения. Эти цифры не точны, поскольку нет информации из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним. Недавно родные и близкие пленных защитников Азовстали запустили бессрочную трогательную акцию. Нужно на листках писать слова, вроде "я тебя жду", "ты мне нужен" и публиковать в социальных сетях фотографии с ними.