На згадку про вбитих окупантами дітей: в Молдові пройшла акція біля посольства Росії

Від початку повномасштабного наступу Росія вбила понад 400 українських дітей. У пам'ять про це до посольства Росії в Молдові принесли десятки пар дитячого взуття.

У столиці Молдови – Кишиневі – вшанували пам'ять 437 дітей, який убили окупанти від 24 лютого. Акція відбулась просто перед посольством Росії.

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Десятки пар взуття як символ вбитих дітей

ЗМІ Молдови зазначають, що перфоманс відбувся 20 листопада – у Всесвітній день прав дитини.

На тротуарі перед посольством Росії в Кишиневі були розставлені десятки пар дитячого взуття,

– написали медіа.

Також там зазначили, що Національна партія Молдови неодноразово засуджувала звірства росіян на території України та порушення норм ведення війни.



Акція на підтримку України у Молдові / Скриншот з відео зі ЗМІ Молдови



Десятки пар дитячого взуття перед російським посольством / Скриншот з відео зі ЗМІ Молдови

Акція на підтримку полонених захисників Маріуполя

За попередніми офіційними даними Офісу Генпрокурора, з початку війни станом на 19 листопада загинуло 437 українських дітей, ще понад 800 отримали поранення. Ці цифри не є точні, оскільки немає інформації з регіонів, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо. нещодавно рідні та близькі полонених захисників Азовсталі запустили безстрокову зворушливу акцію. Потрібно на листках писати слова, на зразок, "я на тебе чекаю", "ти мені потрібен" і публікувати в соціальних мережах світлини з ними.