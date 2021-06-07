Молодчики с нацистской символикой устроили стрельбу в Москве

В столице России силовики задержали 19 человек. Произошло это во время массовой драки на улицах города со стрельбой.

Инцидент зафиксировали вечером 5 июня. Причем причину задержания людей местные правоохранители не сообщили.

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Драка и стрельба в Москве: что же произошло

Телеграм-каналу BAZA стало известно, что массовую драку прямо посреди улиц Москвы устроили две большие группы мужчин. При этом они имели огнестрельное оружие, а еще и бегали с флагами с нацистской символикой.

Государственное информационное агентство России РИА сообщил, что после беспорядков задержали 19 человек. Однако неизвестно, в чем их именно обвиняют.

Другой российский телеграмм канал MASH написал, что драка со стрельбой произошла между несколькими десятками представителей двух движений – скинхедов и антифашистов. Вторые якобы пытались сорвать какой-то закрытый концерт.

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