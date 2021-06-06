Гудков сообщил, что уже подъезжает в Киев. Здесь у него запланированы встречи и участия в телеэфире.

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Гудкова могли арестовать

Как сообщает оппозиционер, несколько источников из окружения Администрации президента ему сообщили, что уголовное дело против него хотят "раскрутить". Цель – арест.

Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования,

– написал Дмитрий Гудков.

Решение о переезде, как пишет Гудков, поддержали родные и близкие, которые также получили информацию об угрозах и рисках.

Российские СМИ написали, что у Дмитрия Гудкова была подписка о невыезде, которую он якобы нарушил. Впрочем, как сообщил Гудков, у него не было никакой подписки о невыезде, а СМИ манипулируют.

Гудкова задержали 1 июня в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба. Также, как подозреваемая, была задержана тетя Гудкова – Ирина Ермилова.

Дело касается неуплаты долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы – владелец помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Кстати, Гудков высказывался против вооруженной агрессии России на Востоке Украины. По словам политика, Россия прибегла к этой войне, чтобы побаловать себя призрачным "величием".

Что известно о Гудкове

Данные из Википедии