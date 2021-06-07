Молодики з нацистською символікою влаштували стрілянину в Москві

7 червня 2021 , 22:01
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Джерело:

телеграм-канал Baza

У столиці Росії силовики затримали 19 людей. Сталося це під час масової бійки на вулицях міста зі стріляниною.

Інцидент зафіксували увечері 5 червня. Причому причину затримання людей місцеві правоохоронці не повідомили.

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Бійка і стрілянина у Москві: що ж сталося

Телеграм-каналу BAZA стало відомо, що масову бійку просто посеред вулиць Москви влаштували дві великі групи чоловіків. При цьому вони мали вогнепальну зброю, а ще й бігали з прапорами із нацистською символікою.

Державне інформаційне агентство Росії РИА повідомило, що після заворушень затримали 19 людей. Однак невідомо, у чому їх саме звинувачують. 

Інший російський телеграм-канал MASH написав, що бійка зі стріляниною сталася між кількома десятками представників двох рухів – скінхедів та антифашистів. Другі начебто намагалися зірвати якийсь закритий концерт. 

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Автор: Олесь Друкач