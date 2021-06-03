Дивом ніхто не загинув, хоча правоохоронці поранили старшу дівчинку. Діти згодом пояснили, що діяли так, натхненні комп'ютерною грою Grand Theft Auto (GTA).

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Стрілянина між підлітками й поліцією у США: що відомо про інцидент

14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик втекли із родини, яка брала участь у державній програмі догляду за дітьми, які втратили батьків (всього у тій родині 3 дітей). Це сталося 1 червня в окрузі Волусія, штат Флорида, США.

Далі діти вдерлися до одного з будинків. Найімовірніше, там спрацювала сигналізація, тож невдовзі приїхали шерифи (представники місцевої поліції).

Найімовірніше, там спрацювала сигналізація, тож невдовзі приїхали шерифи (представники місцевої поліції). З'ясувавши, що в будинку неповнолітні, правоохоронці спробували вмовити їх здатися. Однак марно – у відповідь пролунали постріли.

Як згодом виявилося, господар будинку зберігав у себе чималий запас зброї – дробовик, автомат Калашникова (АК-47), кілька пістолетів і патрони до них.

Якраз із дробовика у копів стріляла дівчина – тим довелося відкрити вогонь у відповідь, тож дитина зазнала серйозного поранення (зараз дівчина у лікарні у критичному, але стабільному стані).

у відповідь, тож дитина зазнала серйозного поранення (зараз дівчина у лікарні у критичному, але стабільному стані). У жодного правоохоронця вона не влучила. Хлопець, за його ж зізнанням, зробив кілька пострілів з АК-47, але теж нікого не зачепив.

Помічник шерифа Майк Чітвуд заявив, що діти не слухали жодні умовляння. Мовляв, з будинку "вони виходили, щоб убити поліцейських".

Хлопчик розповів поліції, що його подруга порівнювала свої дії з комп'ютерною грою Grand Theft Auto.

Мовляв, вона сказала так: "Я збираюся провернути це так, як у GTA". У цій популярній серії ігор головний герой (гравець) є злочинцем.

У підсумку неповнолітніх затримали, їх звинуватили у замаху на вбивство і збройному пограбуванні.

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