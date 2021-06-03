Чудом никто не погиб, хотя правоохранители ранили старшую девочку. Дети потом объяснили, что действовали так, вдохновленные компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA).
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14-летняя девочка и 12-летний мальчик сбежали из семьи, которая принимала участие в государственной программе ухода за детьми, потерявшими родителей (всего в той семье 3 детей). Это произошло 1 июня в округе Волусия, штат Флорида, США.
- Далее дети ворвались в один из домов. Скорее всего, там сработала сигнализация, и вскоре приехали шерифы (представители местной полиции).
- Выяснив, что в доме несовершеннолетние, правоохранители попытались уговорить их сдаться. Однако напрасно – в ответ раздались выстрелы.
Как впоследствии оказалось, хозяин дома хранил у себя большой запас оружия – дробовик, автомат Калашникова (АК-47), несколько пистолетов и патроны к ним.
- Именно из дробовика в копов стреляла девушка – тем пришлось открыть огонь в ответ, из-за чего ребенок получил серьезное ранение (сейчас девушка в больнице в критическом, но стабильном состоянии).
- Ни в одного полицейского она не попала. Парень, по его же признанию, сделал несколько выстрелов из АК-47, но также никого не зацепил.
Помощник шерифа Майк Читвуд заявил, что дети не слушали никакие уговоры. Мол, из дома "они выходили, чтобы убить полицейских".
- Мальчик рассказал полиции, что его подруга сравнивала свои действия с компьютерной игрой Grand Theft Auto.
- Мол, она сказала так: "Я собираюсь провернуть это так, как в GTA". В этой популярной серии игр главный герой (игрок) является преступником.
В итоге несовершеннолетних задержали, их обвинили в покушении на убийство и вооруженном ограблении.
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