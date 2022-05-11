Молодые солдаты в возрасте 20-25 лет: Денисова описала портрет типичного оккупанта-насильника

Молодое поколение, выросшее во времена правления Владимира Путина, насилует сейчас украинцев, их детей и родителей. Людмила Денисова описала российских военных, которые жестоко издеваются над людьми на оккупированных территориях Украины.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова дала интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман. В нем омбудсменка рассказала, какой он – оккупант, совершающий сексуальное насилие в отношении граждан Украины.

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"Рашисты чем отличаются? Первое: это молодые солдаты, которым 20 – 25 лет. Все жертвы говорят об этом. У них молодой голос, когда они говорят, что "так будет с каждой нацистской шлюхой", – отметила Денисова.

Она заметила, что пострадавшие не видели лиц преступников, поскольку те были в масках, а видны были только глаза извергов.

Это то молодое поколение, выросшее при Путине. Их воспитала пропаганда Путина,

– подчеркнула омбудсменка.

Вторым признаком русского насильника является осуществление сексуального акта публично. Орда больных россиян изнасиловали украинцев большими группами на улицах населенных пунктов.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, россияне сексуально издевались над детьми в присутствии их родителей. Также были случаи, когда наоборот – насиловали родителей на глазах у детей.

"Этот случай вы знаете, что шестилетний мальчик, при котором изнасиловали его мать, поседел", – сообщила Денисова.

Этим извергам нет оправдания. Украинцы никогда не забудут и не простят такие зверства россиян. Каждого преступника найдут и накажут.

Что известно о зверствах россиян в Украине:

Денисова уверена, что российская армия выполняет приказ Путина уничтожить Украину, поэтому насилуют женщин, чтобы лишить их возможности или желания снова иметь детей. Это очевидный геноцид.

В горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян над украинцами.

Во время оккупации Ирпеня русские оккупанты изнасиловали женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Российские ублюдки избивали женщину и 15-летнюю девочку на глазах у старшей дочери. К сожалению, женщина и ее младшая дочь – мертвы.

На Киевщине россияне совершали зверства в доме, где жили супруги с маленьким сыном. 9 марта оккупанты застрелили мужчину, потому что он хотел защитить своих родных. После этого двое военных неоднократно изнасиловали женщину. Нелюди угрожали, что если она будет сопротивляться, они навредят маленькому сыну.

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