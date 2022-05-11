Молодые солдаты в возрасте 20-25 лет: Денисова описала портрет типичного оккупанта-насильника

11 мая 2022 , 20:36

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"ГОРДОН"

Молодое поколение, выросшее во времена правления Владимира Путина, насилует сейчас украинцев, их детей и родителей. Людмила Денисова описала российских военных, которые жестоко издеваются над людьми на оккупированных территориях Украины.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова дала интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман. В нем омбудсменка рассказала, какой он – оккупант, совершающий сексуальное насилие в отношении граждан Украины.

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"Рашисты чем отличаются? Первое: это молодые солдаты, которым 20 – 25 лет. Все жертвы говорят об этом. У них молодой голос, когда они говорят, что "так будет с каждой нацистской шлюхой", – отметила Денисова.

Она заметила, что пострадавшие не видели лиц преступников, поскольку те были в масках, а видны были только глаза извергов.

Это то молодое поколение, выросшее при Путине. Их воспитала пропаганда Путина,
– подчеркнула омбудсменка.

Вторым признаком русского насильника является осуществление сексуального акта публично. Орда больных россиян изнасиловали украинцев большими группами на улицах населенных пунктов.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, россияне сексуально издевались над детьми в присутствии их родителей. Также были случаи, когда наоборот – насиловали родителей на глазах у детей.

"Этот случай вы знаете, что шестилетний мальчик, при котором изнасиловали его мать, поседел", – сообщила Денисова.

Этим извергам нет оправдания. Украинцы никогда не забудут и не простят такие зверства россиян. Каждого преступника найдут и накажут.

Что известно о зверствах россиян в Украине:

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Автор: Ірина Грицик