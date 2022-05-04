Такое мнение озвучила украинская омбудсменка Людмила Денисова в интервью Blick.

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Она подчеркнула, что насильственные действия в отношении украинцев – это прямое оружие противника мирного населения Украины.

Суть в том, что они (россияне – 24 канал) хотят лишить женщин возможности или желания снова иметь детей. Это очевидный геноцид. Солдаты полагаются на приказы Путина уничтожить всю страну,

– подчеркнула Денисова.

Только в Киевской области – более 400 жертв насилия

После освобождения Киевской области от вражеской оккупации люди начали сообщать об изнасиловании россиянами. Впоследствии на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян над украинцами.

"Эти случаи страшны. Когда психологи говорят, что они, конечно, встречались с жертвами бытового насилия, но то, что делали русские солдаты с нашими женщинами, девушками, детьми, пожилыми людьми, мужчинами, было в сотни раз жестче", – рассказала Денисова.

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По словам Людмилы Денисовой, обращения по поводу сексуального насилия с временно оккупированных территорий поступают только тогда, когда там возобновляется связь. А вот из Мариуполя не было звонков.

"Подвал для изнасилований" в Буче – не выдумка

Денисова подтвердила данные о "подвале для изнасилований", который в Буче организовали российские войска. Там находились 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет. 9 из 25 пострадавших беременны, в том числе 14-летняя девушка.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что большинство пострадавших сначала должны получить психологическую помощь и только после этого смогут дать показания против преступников.

Обратите внимание! Ранее СБУ обнародовала перехваченные разговоры оккупантов со своими женами. Россиянки не только не осуждают своих мужчин за изнасилование, но и поощряют это.

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