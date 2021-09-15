Море стало багровым: на Фарерах жестоко убили более 1 400 дельфинов
Источник:Daily Mail
На Фарерских островах, что в Дании, прошла ежегодная так называемая традиция – забой дельфинов. Местные жители 12 сентября за несколько часов убили 1 428 животных.
На Фарерах разрешен традиционный китобойный промысел – "Гриндадрап". Обычно в охоте принимают участие представители местных общин.
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Человеческая жестокость ужасает
Однако акция 12 сентября была нелегальной, организаторам "Гриндадрапа" о ней не сообщали.
- На охоте убили почти 1 500 дельфинов – в 40 раз больше, чем обычно.
Невероятная жестокость людей шокировала даже местную ассоциацию китобойного промысла.
На Фарерах жестоко убили более 1 400 дельфинов / Фото SWNS
На Фарерских островах жестоко убили более 1 400 дельфинов / Фото SWNS
Что такое "Гриндадрап"
"Гриндадрап" – это традиция, которая сохранилась с X века. На Фарерских островах считают мясо китов и дельфинов важной частью рациона и культуры. Это единственный пример китобойного промысла аборигенов в Западной Европе, который ведется по сей день.
В ходе такой охоты животным режут шеи ножами или убивают гарпунами. При этом дельфины не умирают быстро, их ждет болезненная и мучительная смерть, из-за чего они издают пронзительные звуки.
В современном мире ежегодный массовый забой подвергается резкой критике. Основным противником такой практики является общество охраны морской фауны "Морской пастух", созданное в 1977 году бывшим активистом "Гринпис" Полом Уотсом.