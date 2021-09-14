Полицейские установили личность злоумышленника и его место жительства. Следователи уже начали уголовное производство по жестокому обращению с животными.

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На Буковине мужчина бил животных палкой и снимал на видео

По данным полиции, 47-летний мужчина избивал четвероногих металлической палкой. Его 37-летняя сожительница снимала избиение на видео. Впоследствии она прислала записи знакомому, который и выложил их в интернет.

Все это происходило во дворе дома жителя Керстенцов. Ролик обнаружили правоохранители, которые мониторили социальные сети. Они выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Сотрудники полиции опросили авторов видеозаписи, местных жителей и просмотрели записи на мобильных телефонах пары. Они также изъяли у правонарушителей доказательства совершения противоправных действий:

металлическую палку;

телефоны, на которых сохранились видео.

Начато уголовное производство по статье 299 "Жестокое обращение с животными". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Наказание за жестокое обращение с животными

В Украине с 15 июля 2021 года ужесточили уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными. Соответствующий законопроект № 2351 приняли народные избранники.

Отныне полиция имеет право изымать животных у владельцев до рассмотрения дела в суд. К тому же их могут лишить права содержать животных в течение 5 лет. Законопроект также вводит обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного, если зафиксирован факт издевательства.