Поліцейські встановили особу зловмисника та його місце проживання. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

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На Буковині чоловік бив тварин палицею та знімав на відео

За даними поліції, 47-річний чоловік бив чотирилапих металевою палицею. Його 37-річна співмешканка знімала побиття на відео. Згодом вона надіслала записи знайомому, який і виклав їх в інтернет.

Все це відбувалося на подвір'ї будинку мешканця Керстенців. Ролик виявили правоохоронці, які моніторили соціальні мережі. Вони виїхали на місце події для з'ясування всіх обставин.

Працівники поліції опитали авторів відеозапису, місцевих жителів та переглянули записи на мобільних телефонах пари. Вони також вилучили у правопорушників докази скоєння протиправних дій:

металеву палицю;

телефони, на яких збереглися відео.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 299 "Жорстоке поводження з тваринами". Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.