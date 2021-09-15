Море стало багряним: на Фарерах жорстоко вбили понад 1 400 дельфінів
15 вересня 2021 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
На Фарерських островах, що у Данії, пройшла щорічна так звана традиція – забив дельфінів. Місцеві мешканці 12 вересня за декілька годин вбили 1 428 тварин.
На Фарерах дозволений традиційний китобійний промисел – "Гріндадрап". Зазвичай у полюванні беруть участь представники місцевих громад.
Зауважте Буковинець жорстоко бив трубою тварин і знімав на відео: йому світить в'язниця
Людська жорстокість жахає
Однак акція 12 вересня була нелегальною, організаторам "Гріндадрапа" про неї не повідомляли.
- На полюванні вбили майже 1 500 дельфінів – у 40 разів більше, ніж зазвичай.
Неймовірна жорстокість людей шокувала навіть місцеву асоціацію китобійного промислу.
На Фарерах жорстоко вбили понад 1 400 дельфінів / Фото SWNS
На Фарерських островах жорстоко вбили понад 1 400 дельфінів / Фото SWNS
Що таке "Гріндадрап""Гріндадрап" – це традиція, яка збереглася з X століття. На Фарерських островах вважають м'ясо китів та дельфінів важливою частиною раціону й культури. Це єдиний приклад китобійного промислу аборигенів у Західній Європі, який ведеться донині.
У ході такого полювання тваринам ріжуть шиї ножами або вбивають гарпунами. При цьому дельфіни не вмирають швидко, їх чекає хвороблива та болісна смерть, через що вони видають пронизливі звуки.
У сучасному світі щорічний масовий забій піддається різкій критиці. Основним противником такої практики є товариство охорони морської фауни "Морський пастух", створене в 1977 році колишнім активістом "Грінпіс" Полом Уотсом.