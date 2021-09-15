На Фарерах дозволений традиційний китобійний промисел – "Гріндадрап". Зазвичай у полюванні беруть участь представники місцевих громад.

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Людська жорстокість жахає

Однак акція 12 вересня була нелегальною, організаторам "Гріндадрапа" про неї не повідомляли.

На полюванні вбили майже 1 500 дельфінів – у 40 разів більше, ніж зазвичай.

Неймовірна жорстокість людей шокувала навіть місцеву асоціацію китобійного промислу.



На Фарерах жорстоко вбили понад 1 400 дельфінів / Фото SWNS



На Фарерських островах жорстоко вбили понад 1 400 дельфінів / Фото SWNS