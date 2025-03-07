Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що під час першої каденції Трампа поруч з ним були досвідчені люди, які розуміли, що Росія – це ворог і її треба стримувати. Про це американському лідеру казав тодішній помічник з питань нацбезпеки Болтон та держсекретар Помпео.

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У Путіна стратегія є, у Трампа – немає

Політолог вважає, що розбіжності між Сполученими Штатами та Росією вже виникають. Однак, можливо, Трамп досі занадто вірить в те, що домовленості з Путіним можливі. Очільник Кремля на цьому грає, підкидає йому наживку, що нібито мир можливий.

Таким чином Путін його затягує в пастки, хоче переконати його, що заради цікавих бізнес-проєктів та припинення війни треба погодитись на російські умови миру, а Україну примусити до їх виконання,

– озвучив Фесенко.

У Путіна, зі слів політолога, є сьогодні стратегія, а у Трампа, на жаль, чіткого плану немає, про що засвідчив його виступ у Конгресі. Багато хто чекав, що ним буде озвучений план миру, але його немає.

"Навіть Джей Ді Венс сказав, що у них немає конкретних кроків, за якими можна оцінювати Україну. Це була відповідь на запитання, що треба зробити Україні, по яких кроках США оцінюватимуть готова вона до миру чи ні. Він ще сказав, що потрібна сумлінність в ставленні до миру. Що це таке? Чи чекають вони сумлінності з боку Путіна?", – озвучив Фесенко.

Сьогодні, зі слів політолога, видно упередженість та різне ставлення з боку Трампа до України та Росії. Фесенко зауважив, що такий підхід в американського президента загалом до зовнішньої політики, а не тільки до нашої держави.

Він же гнобить й інших партнерів США: Канаду, Данію у зв'язку з Гренландією. Зараз нас ще чекає торгівельна війна США проти ЄС. Він відверто грає на розколі Європейського Союзу,

– наголосив Фесенко.

Як треба діяти українській стороні?

Нині, зі слів політолога, Україні треба вибудовувати таку стратегію й тактику взаємин зі Сполученими Штатами, щоб мінімізувати ризики та негативні наслідки. Він зазначив, що не можна домовлятися про серйозні речі та сподіватися на допомогу від США в період президентства Трампа. Фесенко підкреслив, що необхідно боротися разом з друзями України, яких в США чимало, за те, аби відновити постачання зброї в Україну.

На перший план вийшла тактика у відносинах з США, яка потрібна, аби обійти гострі сторони політики Трампа. Це зробити дуже непросто зараз. Настала нова реальність для нас у стосунках с США, але нема виходу, доведеться це робити,

– підсумував Фесенко.

Зазначимо, ізраїльський журналіст Цві Зільбер вважає, що президент США може надати Україні велику кількість зброї в разі, якщо Кремль не погодиться на перемир'я. Зільбер впевнений, що Путіну мир не потрібен. Він також зауважив, що Трамп імпульсивний політик, тому може різко змінювати свої рішення, тож в майбутньому можуть втілитися різні сценарії.