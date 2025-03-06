Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як Гегсет пояснив зупинку військової допомоги

Під час розмови із журналістами Гегсет наголосив, що заморозка військової допомоги Україні – це тимчасова "пауза".

Як зазначав президент, це пауза. Саме так він сказав із самого початку. Пауза – допоки не буде справжнього зобов’язання рухатися шляхом до миру,

– повідомив глава Пентагону.

Міністр оборони додав, що Трамп "уважно стежить" за діями Києва в напрямку мирного врегулювання війни.

"І ми дуже заохочені тими сигналами, які бачимо. Зрештою, він (Трамп, – 24 Канал) ухвалить остаточне рішення", – зазначив Гегсет.

Нагадаємо, що за інформацією NYT, США навіть припинили надавати Україні розвіддані про пуски дронів і ракет. Колишній керівник ГУР Валерій Кондратюк пояснив, що це не критично, адже ці дані може надавати і Європа.