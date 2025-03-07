Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что во время первой каденции Трампа рядом с ним были опытные люди, которые понимали, что Россия – это враг и ее надо сдерживать. Об этом американскому лидеру говорил тогдашний помощник по вопросам нацбезопасности Болтон и госсекретарь Помпео.

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У Путина стратегия есть, у Трампа – нет

Политолог считает, что разногласия между Соединенными Штатами и Россией уже возникают. Однако, возможно, Трамп до сих пор слишком верит в то, что договоренности с Путиным возможны. Глава Кремля на этом играет, подбрасывает ему наживку, что якобы мир возможен.

Таким образом Путин его затягивает в ловушки, хочет убедить его, что ради интересных бизнес-проектов и прекращения войны надо согласиться на российские условия мира, а Украину принудить к их выполнению,

– озвучил Фесенко.

У Путина, по словам политолога, есть сегодня стратегия, а у Трампа, к сожалению, четкого плана нет, о чем показало его выступление в Конгрессе. Многие ждали, что им будет озвучен план мира, но его нет.

"Даже Джей Ди Вэнс сказал, что у них нет конкретных шагов, по которым можно оценивать Украину. Это был ответ на вопрос, что надо сделать Украине, по каким шагам США будут оценивать готова она к миру или нет. Он еще сказал, что нужна добросовестность в отношении к миру. Что это такое? Ждут ли они добросовестности со стороны Путина?", – озвучил Фесенко.

Сегодня, по словам политолога, видна предвзятость и разное отношение со стороны Трампа к Украине и России. Фесенко отметил, что такой подход у американского президента в целом к внешней политике, а не только к нашему государству.

Он же притесняет и других партнеров США: Канаду, Данию в связи с Гренландией. Сейчас нас еще ждет торговая война США против ЕС. Он откровенно играет на расколе Европейского Союза,

– подчеркнул Фесенко.

Как надо действовать украинской стороне?

Сейчас, по словам политолога, Украине надо выстраивать такую стратегию и тактику взаимоотношений с Соединенными Штатами, чтобы минимизировать риски и негативные последствия. Он отметил, что нельзя договариваться о серьезных вещах и надеяться на помощь от США в период президентства Трампа. Фесенко подчеркнул, что необходимо бороться вместе с друзьями Украины, которых в США немало, за то, чтобы восстановить поставки оружия в Украину.

На первый план вышла тактика в отношениях с США, которая нужна, чтобы обойти острые стороны политики Трампа. Это сделать очень непросто сейчас. Наступила новая реальность для нас в отношениях с США, но нет выхода, придется это делать,

– подытожил Фесенко.

Отметим, израильский журналист Цви Зильбер считает, что президент США может предоставить Украине большое количество оружия в случае, если Кремль не согласится на перемирие. Зильбер уверен, что Путину мир не нужен. Он также отметил, что Трамп импульсивный политик, поэтому может резко менять свои решения, поэтому в будущем могут воплотиться различные сценарии.