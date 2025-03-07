В частности, Штаты могут предоставить Украине большое количество оружия. Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер.

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"Говорили, что если Путин не согласится на мир, а он на него не согласится, то США дадут Украине столько оружия, что путинская армия потерпит поражение. Думаю, что Путин не захочет продолжать войну в такой ситуации, если Штаты действительно будут предоставлять Украине столько оружия, сколько нужно, а не 10%", – сказал он.

Трамп – импульсивный человек

Цви Зильбер отметил, что главный "кнут" для Путина – это перспектива, что США увеличат поставки оружия Украине. Заявления Трампа относительно войны часто противоречат друг другу. Президент США очень непредсказуем, поэтому возможны разные сценарии.

Это импульсивный человек. Как в один момент заявил, что замораживает все поставки оружия в Украину, так же он может заявить, что половина его складов хранения американской армии перевозится в Украину. Не исключаю этого. Не только "пряник", но на каком-то этапе появится "кнут",

– предположил журналист.

Сейчас трудно точно спрогнозировать, как будут развиваться события. В частности, во время выступления перед Конгрессом США 5 марта Трамп почти не упоминал об Украине, а говорил больше о внутренних американских вопросах.