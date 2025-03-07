Зокрема, Штати можуть надати Україні велику кількість зброї. Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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"Говорили, що якщо Путін не погодиться на мир, а він на нього не погодиться, то США дадуть Україні стільки зброї, що путінська армія зазнає поразки. Думаю, що Путін не захоче продовжувати війну у такій ситуації, якщо Штати дійсно будуть надавати Україні стільки зброї, скільки потрібно, а не 10%", – сказав він.

Трамп – імпульсивна людина

Цві Зільбер зазначив, що головний "батіг" для Путіна – це перспектива, що США збільшать поставки зброї Україні. Заяви Трампа щодо війни часто суперечать одна одній. Президент США дуже непередбачуваний, тому можливі різні сценарії.

Це імпульсивна людина. Як в один момент заявив, що заморожує усі поставки зброї в Україну, так само він може заявити, що половина його складів зберігання американської армії перевозиться в Україну. Не виключаю цього. Не тільки "пряник", але на якомусь етапі з'явиться "батіг",

– припустив журналіст.

Наразі важко точно спрогнозувати, як розвиватимуться події. Зокрема, під час виступу перед Конгресом США 5 березня Трамп майже не згадував про Україну, а говорив більше про внутрішні американські питання.