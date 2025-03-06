Президент США багато говорив про внутрішню політику країни, в деяких заявах відчувався авторитарний настрій. Про це 24 Каналу повідомив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що виступ Трампа був без сенсу.

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"Нові" маніпуляції Трампа у промові

За словами політичного експерта, заяви Трампа в Конгресі стосувалися внутрішньої політики США. Особливу увагу президент приділяв проблемам боротьби з мігрантами.

У промові Трампа були авторитарні нотки: погроза американським студентам арештом за участь у протестах. Такі залякування є абсурдними та виходять за межі демократичної ініціативи США.

Загалом у виступі було дуже все узагальнено, все, що він говорив раніше. Нічого конкретного він не заявляв. Було багато політичних висловів, драматичних моментів,

– наголосив він.

Очевидно, Трамп не оминув тему зниження податків для американських громадян, про них він любить говорити доволі часто. Він згадав і про введення мит проти Канади та Мексики. Водночас економісти застерігають США це робити, ціни в країні на звичайні споживчі товари та паливо вже ростуть.

Поки що є популістичні закиди і більше нічого. Чесно, я взагалі не розумію, нащо Трамп проводив цю зустріч з Конгресом, коли він на посаді півтора місяця. Там не було з чим виходити,

– сказав Городницький.