Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

До теми Справа не у виборах, Трамп хоче позбутись Зеленського, – The Economist

Адміністрація Трампа веде таємні переговори з українськими політиками

Західні ЗМІ повідомляють, що четверо високопоставлених чиновників з оточення Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів Володимира Зеленського. Головною темою переговорів стала можливість проведення швидких президентських виборів. Зокрема, переговори велися з колишньою прем'єр-міністркою та лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та членами партії Петра Порошенка.

Помічники Трампа переконані, що Зеленського не переоберуть на другий президентський термін. У Вашингтоні вважають, що суспільство втомилося від війни та розчароване корупцією, а тому – нібито буде голосувати за інших кандидатів.

Офіційно у США стверджують, що Трамп не втручається у внутрішню політику України, однак дії його чиновників свідчать про протилежне. Посилаючись на власні джерела, Politico пише, що під час таємних переговорів обговорюється можливість проведення президентських виборів після погодження режиму припинення вогню, але до початку мирних переговорів. У ЗМІ наголошують, що ідею проведення виборів в Україні проштовхує і Кремль.

Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Віталій Кличко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Однак Politico стверджує, що під час таємних переговорів "люди Порошенка і Тимошенко позиціюють себе як люди, з якими легше працювати".

І які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується,

– сказав Politico провідний республіканський експерт із зовнішньої політики на умовах анонімності.

Водночас у ЗМІ наголошують, що Володимир Зеленський і далі має високий рівень підтримки. Чинний президент має більший рейтинг, аніж Тимошенко і Порошенко. За даними британської соціологічної компанії Survation, Зеленський має 44% підтримки, Порошенко – 10%, а Тимошенко – 5,7%.

За даними цього ж опитування, найближчим опонентом Зеленського є колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний, який має близько 24% підтримки.

Нагадаємо, що 19 лютого КМІС опублікував результати опитувань. Згідно з ними, Володимира Зеленського підтримують 57% українців.