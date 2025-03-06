Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

К теме Дело не в выборах, Трамп хочет избавиться от Зеленского, – The Economist

Администрация Трампа ведет тайные переговоры с украинскими политиками

Западные СМИ сообщают, что четверо высокопоставленных чиновников из окружения Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского. Главной темой переговоров стала возможность проведения быстрых президентских выборов. В частности, переговоры велись с бывшим премьер-министром и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и членами партии Петра Порошенко.

Помощники Трампа убеждены, что Зеленского не переизберут на второй президентский срок. В Вашингтоне считают, что общество устало от войны и разочаровано коррупцией, а потому – якобы будет голосовать за других кандидатов.

Официально в США утверждают, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины, однако действия его чиновников свидетельствуют об обратном. Ссылаясь на собственные источники, Politico пишет, что во время тайных переговоров обсуждается возможность проведения президентских выборов после согласования режима прекращения огня, но до начала мирных переговоров. В СМИ отмечают, что идею проведения выборов в Украине проталкивает и Кремль.

Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виталий Кличко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий. Однако Politico утверждает, что во время тайных переговоров "люди Порошенко и Тимошенко позиционируют себя как люди, с которыми легче работать".

И которые согласятся на многое из того, на что Зеленский не соглашается,

– сказал Politico ведущий республиканский эксперт по внешней политике на условиях анонимности.

В то же время в СМИ отмечают, что Владимир Зеленский и дальше имеет высокий уровень поддержки. Действующий президент имеет больший рейтинг, чем Тимошенко и Порошенко. По данным британской социологической компании Survation, Зеленский имеет 44% поддержки, Порошенко – 10%, а Тимошенко – 5,7%.

По данным этого же опроса, ближайшим оппонентом Зеленского является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Зависимый, который имеет около 24% поддержки.

Напомним, что 19 февраля КМИС опубликовал результаты опросов. Согласно им, Владимира Зеленского поддерживают 57% украинцев.