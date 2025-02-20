Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Трамп хоче позбутися Зеленського

Журналісти The Economist пишуть, що за 3 роки Україна зазнала чимало страждань, переживши те, що раніше країнам Заходу здавалося немислимим: бої за Київ, війна на виснаження, ракетні та дронові атаки, авіаудари бомбами та розстріли. Видання зауважує, що тепер, вочевидь, відкрився "новий фронт" – із Заходу.

Так, у ЗМІ нагадали, що скандальні заяви Трампа та рішення поговорити з російським диктатором Владіміром Путіним демонструють його явне бажання реабілітувати Кремль. Співрозмовники видання зауважували, що очікували подібних дій, але однаково були шоковані. Крім того, такі дії Трампа стали свідченням того, наскільки сильно російські наративи закріпилися в США. The Economist додає, що нині в парламенті депутати готуються до перспективи, що, можливо, доведеться голосувати за принизливу угоду про припинення вогню.

Видання зауважує, що навіть за умови, що Україна вийде з війни, її "чекає боротьба за виживання", адже люди виснажені, тисячі людей загинули, мільйони виїхали за кордон і багато з них вже не повернуться. Один зі співрозмовників видання наголосив, що Україна потребує миру, але "питання полягає у тому, щоб мир одночасно не добив".

Втім, попри всі потрясіння, наразі немає жодного документа, який би був схожий на угоду про припинення війни. Водночас The Economist зауважує, що зараз багато чого розвивається за найгіршим сценарієм для України. Нині представники української еліти побоюються, що заяви команди Трампа із закликами до припинення вогню без гарантій безпеки та негайних виборів означають "російську пастку": заклики до припинення вогню без гарантій безпеки та негайних виборів, які зруйнують українську єдність.

Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є незручним. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського,

– заявив виданню колишній дипломат.

Журналісти The Economist наголошують, що швидкість Трампа, ймовірно, призведе не до миру, а до неприйнятної пропозиції для України. У виданні додають, що у такому випадку Зеленському доведеться сісти за стіл з вбивцею Путіним і вести з ним переговори. Однак Зеленський чітко дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню без чітких гарантій безпеки чи на будь-яку угоду, яка може укладатися без України.

Видання додає, що теоретично Україна може продовжувати боротьбу всупереч угоді Трампа. Українська армія показала високий рівень майстерності, одна можуть бути проблема на операційному рівні. Водночас Трамп має чимало важелів, аби змусити Україну дотримуватися угоди, й один з них – скорочення або повне припинення військової допомоги та зняття санкцій з Росії. Ба більше, Трамп може сприяти тому, що основна комунікація на полі бою може не працювати й військові залишаться без супутникового зв'язку Starlink.

Якщо Зеленський зможе мобілізувати 18- та 20-річних чоловіків, можливо, варто боротися. Якщо він не може, він повинен прийняти найкращу угоду, яку він може,

– процитувало видання високопоставленого американського чиновника.

Видання резюмує, що оскільки Європа виключена з переговорів щодо мирної угоди, то нині багато чого залежить від Зеленського. Журналісти наголошують, що у президента України є вагома причина протистояти вимогам Трампа, однак зробити це буде "дуже складно психологічно та навіть небезпечно". Журналісти додають, що справжнім кошмаром для України стане втілення Трампом кремлівського плану в життя: припинення вогню без ефективних гарантій безпеки; вибори, які призведуть до політичного паралічу; потім демобілізація, масова еміграція і початок внутрішньої дезінтеграції.