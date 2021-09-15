На Фарерах разрешен традиционный китобойный промысел – "Гриндадрап". Обычно в охоте принимают участие представители местных общин.

Заметьте Буковинец жестоко избивал трубой животных и снимал на видео: ему светит тюрьма

Однако акция 12 сентября была нелегальной, организаторам "Гриндадрапа" о ней не сообщали.

Невероятная жестокость людей шокировала даже местную ассоциацию китобойного промысла.



На Фарерах жестоко убили более 1 400 дельфинов / Фото SWNS



На Фарерских островах жестоко убили более 1 400 дельфинов / Фото SWNS

Что такое "Гриндадрап"

"Гриндадрап" – это традиция, которая сохранилась с X века. На Фарерских островах считают мясо китов и дельфинов важной частью рациона и культуры. Это единственный пример китобойного промысла аборигенов в Западной Европе, который ведется по сей день.

В ходе такой охоты животным режут шеи ножами или убивают гарпунами. При этом дельфины не умирают быстро, их ждет болезненная и мучительная смерть, из-за чего они издают пронзительные звуки.

В современном мире ежегодный массовый забой подвергается резкой критике. Основным противником такой практики является общество охраны морской фауны "Морской пастух", созданное в 1977 году бывшим активистом "Гринпис" Полом Уотсом.