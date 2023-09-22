Движение зависит от судовладельцев: как работает морской гуманитарный коридор из портов Одесчины

В начале августа в Черном море заработали временные коридоры для гражданских судов. Однако до сих пор нет той активности, на которую рассчитывает Украина.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как работают морские коридоры из портов Одесчины.

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"Об активизации – хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но это зависит от судовладельцев", – объяснил Братчук.

По его словам, одно судно в порту "Черноморск" загрузило 3 тысячи тонн пшеницы – и уже в Босфоре. Второе судно сейчас тоже отправляется – оно имеет на бортах 20 тысяч тонн украинского зерна и будет направляться в Египет.

Коридор работает только частично

Братчук подчеркнул, что морской коридор заработал только в обратном направлении. Так, наши Военно-морские силы обеспечили прохождение судов в территориальных водах Украины, однако остается угроза со стороны российских оккупантов.

Судовладельцы не знают, чего ожидать от страны-террориста, потому боятся заходить в порты Одесчины. Возможно, со временем удастся выработать какие-то механизмы.

Экспорт украинского зерна: последние новости

В июле Россия вышла из зерновой сделки и восстановила опасный режим в северо-западной акватории Черного моря. Этим агрессор поставил под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Украина с партнерами прибегла к временным решениям. В частности, были созданы маршруты движения гражданских судов в черноморские порты и из них.

Президент Турции пытался договориться с Владимиром Путиным по возобновлению зерновой сделки, но не удалось. Российский диктатор заявил, что это возможно только при отмене санкций.

Россия якобы остановила гражданское турецкое судно под флагом Палау, направлявшееся в Измаильский порт. МИД Украины назвал действия оккупантов провокацией.