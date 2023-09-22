Наразі рух залежить від судновласників: як працює морський гуманітарний коридор з портів Одещини

На початку серпня в Чорному морі запрацювали тимчасові коридори для цивільних суден. Однак досі немає тієї активності, на яку розраховує Україна.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, як працюють морські коридори з портів Одещини.

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"Щодо активізації – хотілось би, щоб це відбулось щонайшвидше, але це залежить від судновласників", – пояснив Братчук.

За його словами, одне судно в порту "Чорноморськ" завантажило 3 тисячі тонн пшениці – і вже в Босфорі. Друге судно зараз теж вирушає – воно має на бортах 20 тисяч тонн українського збіжжя і прямуватиме до Єгипту.

Коридор працює лише частково

Братчук наголосив, що морський коридор запрацював лише у зворотному напрямку. Так, наші Військово-морські сили забезпечили проходження суден у територіальних водах України, однак залишається загроза з боку російських окупантів.

Судновласники не знають, чого очікувати від країни-терористки, тому бояться заходити в порти Одещини. Можливо, з часом вдасться напрацювати якісь механізми.

Експорт українського зерна: останні новини

У липні Росія вийшла із зернової угоди і відновила небезпечний режим у північно-західній акваторії Чорного моря. Цим агресор поставив під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Україна з партнерами вдалась до тимчасових рішень. Зокрема, було створено маршрути руху цивільних суден до чорноморських портів та з них.

Президент Туреччини намагався домовитися з Владіміром Путіним щодо відновлення зернової угоди, але не вдалось. Російський диктатор заявив, що це можливо лише за скасування санкцій.

Росія буцімто зупинила цивільне турецьке судно під прапором Палау, яке прямувало до Ізмаїльського порту. МЗС України назвало дії окупантів провокацією.