Міністр інфраструктури України повідомив, що перші цивільні судна вже скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Його створили для безпечного виходу суден, заблокованих через російську агресію.

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Кілька кораблів готові зайти в український порт

Кубраков написав, що після використання цього коридору для виходу заблокованих суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", балкери Resilient Africa та Aroyat готові використати маршрут для входу до українського порту. Мовиться про "Чорноморськ".

Ці судна можуть завантажити майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. Вони працюють під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Росії. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma,

– написав міністр.

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