Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска уничтожил 5 элитных российских водолазов

Военная разведка Украины провела очередную успешную операцию в Черном море. Один из ударных морских беспилотников прорвался в бухту Новороссийска. Ликвидировано 5 элитных водолазов России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Как морской дрон ГУР ликвидировал 5 российских элитных водолазов?

Украинские разведчики подтвердили летний грохот в Новороссийске. Во время операции ГУР морской дрон прорвался в бухту, где страна-агрессор хранит остатки больших кораблей своего черноморского флота.

Из-за действия вражеских средств РЭБ беспилотник потерял связь с пунктом управления, и начал дрейфовать. Через некоторое время российское командование приказало поднять его из бухты для исследования.

Выполнять задание отправили группу из 5 элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России так называемых "ПДСС" (подводно-диверсионные силы и средства).

Интересно! Речь идет о подразделении высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых Россия тратит значительные финансовые и временные ресурсы. Кроме того, обеспечивает лучшим оснащением.

Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал – в результате взрыва все 5 элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы,

– заявили в ГУР.

Кстати, среди личного состава российского флота, базирующегося в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.