Москва и Будапешт не могут быть: Зеленский рассказал, где возможна встреча с Путиным
- Зеленский рассматривает возможное место для встречи с Путиным в Европе, в частности в Швейцарии, Австрии или Турции.
- Встречи в Москве или Будапеште не рассматриваются по политическим причинам и позицию Венгрии по Украине.
Украина рассматривает возможное место для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Европе. Ни Москва, ни Будапешт не являются удачными вариантами для Киева.
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с журналистами, сообщает 24 Канал. Также он назвал несколько возможных стран, где можно провести такие переговоры.
Где могут встретиться Зеленский и Путин?
Украина, а также европейские страны, выступают за проведение переговоров на уровне лидеров именно в Европе. Владимир Зеленский поддерживает идею подобной встречи в Швейцарии и Австрии. Также Киев не против Турции.
Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-то особых условий – это также проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть,
– рассказал он.
В то же время президент скептически относится к возможному проведению встречи в Будапеште, поскольку сделать это в Венгрии будет непросто на фоне политики и позиции страны, которая не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки", – добавил он.
Комментируя такое отношение со стороны Будапешта, Владимир Зеленский отметил, что Украина заслуживает стать членом ЕС, и хочет справедливого окончания войны, а также предоставления гарантий безопасности.
Подробнее о возможной встрече президентов
- Также в комментарии журналистам президент отметил, что сейчас Украина рассматривает возможность двусторонней или трехсторонней встречи с Россией, продолжая координацию усилий с американской стороной.
- Ранее он провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время него турецкий президент заявил, что готов организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.
- Отметим, что недавно в Reuters писали, что Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, но президент Украины отказался. Одним из возможных мест их встречи называли Будапешт.