Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с журналистами, сообщает 24 Канал. Также он назвал несколько возможных стран, где можно провести такие переговоры.

Где могут встретиться Зеленский и Путин?

Украина, а также европейские страны, выступают за проведение переговоров на уровне лидеров именно в Европе. Владимир Зеленский поддерживает идею подобной встречи в Швейцарии и Австрии. Также Киев не против Турции.

Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-то особых условий – это также проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть,

– рассказал он.

В то же время президент скептически относится к возможному проведению встречи в Будапеште, поскольку сделать это в Венгрии будет непросто на фоне политики и позиции страны, которая не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки", – добавил он.

Комментируя такое отношение со стороны Будапешта, Владимир Зеленский отметил, что Украина заслуживает стать членом ЕС, и хочет справедливого окончания войны, а также предоставления гарантий безопасности.

Подробнее о возможной встрече президентов