Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю з журналістами, повідомляє 24 Канал. Також він назвав кілька можливих країн, де можна провести такі переговори.
Де можуть зустрітися Зеленський і Путін?
Україна, а також європейські країни, виступають за проведення переговорів на рівні лідерів саме у Європі. Володимир Зеленський підтримує ідею подібної зустрічі у Швейцарії та Австрії. Також Київ не проти Туреччини.
Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути,
– розповів він.
Водночас президент скептично ставиться до можливого проведення зустрічі у Будапешті, оскільки зробити це в Угорщині буде непросто на тлі політики та позиції країни, яка не підтримує вступ України до Євросоюзу.
"Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки", – додав він.
Коментуючи таке ставлення з боку Будапешта, Володимир Зеленський наголосив, що Україна заслуговує стати членом ЄС, і хоче справедливого закінчення війни, а також надання безпекових гарантій.
Детальніше про можливу зустріч президентів
- Також у коментарі журналістам президент зазначив, що наразі Україна розглядає можливість двосторонньої або тристоронньої зустрічі з Росією, продовжуючи координацію зусиль з американською стороною.
- Раніше він провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Під час неї турецький президент заявив, що готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.
- Зазначимо, що нещодавно у Reuters писали, що Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві, але президент України відмовився. Одним з можливих місць їхньої зустрічі називали Будапешт.