Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю з журналістами, повідомляє 24 Канал. Також він назвав кілька можливих країн, де можна провести такі переговори.

Де можуть зустрітися Зеленський і Путін?

Україна, а також європейські країни, виступають за проведення переговорів на рівні лідерів саме у Європі. Володимир Зеленський підтримує ідею подібної зустрічі у Швейцарії та Австрії. Також Київ не проти Туреччини.

Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути,

– розповів він.

Водночас президент скептично ставиться до можливого проведення зустрічі у Будапешті, оскільки зробити це в Угорщині буде непросто на тлі політики та позиції країни, яка не підтримує вступ України до Євросоюзу.

"Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки", – додав він.

Коментуючи таке ставлення з боку Будапешта, Володимир Зеленський наголосив, що Україна заслуговує стати членом ЄС, і хоче справедливого закінчення війни, а також надання безпекових гарантій.

