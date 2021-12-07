В Москве мужчина устроил стрельбу из-за маски: есть жертвы

Мужчина в Москве 7 декабря устроил стрельбу в многофункциональном центре, потому что не хотел надевать маску. Погибли два человека. Также есть пострадавшие, среди которых ребенок.

Трагедия произошла в центре "Рязанский". В российском МВД сообщили, что в результате стрельбы погибли 2 сотрудника центра. Среди них был охранник.

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Также три человека пострадали. В частности, 10-летняя девочка и другие два посетителя.

Стрельба возникла из-за маски

Стрелок вроде бы отказался надевать маску в центре, поэтому и возник конфликт, информируют в телеграм-канале Shot. Мужчина выстрелил в сотрудника, который хотел вывести его.

Спускаясь с 3 этажа, злоумышленник застрелил охранника, а по дороге ранил троих посетителей.

Рассказ очевидцев

Сотрудница центра рассказала, что услышала шум и крики. Тогда увидела стрелка, он наставил на нее пистолет, но что-то заклинило. Тогда мужчина выстрелил в пол.

Я слышала "хлопки" очень сильные, потом зашел мужчина на втором этаже и сказал: "Девушки, бегите!"

– сказала очевидица.

Тогда началась эвакуация.

Стрелок оказался экс-военным

Мужчину, открывшего огонь, задержали. Это 45-летний москвич Сергей Глазов. Он оказался бывшим военным – подполковником. Стрелок служил в подразделении Службы внутренней разведки.

Глазов стрелял из пистолета Glock. Также на месте нашли сумку с проводами, потому вызвали саперов.



Стрелок Сергей Глазов / Фото Mash