У Москві чоловік влаштував стрілянину через маску: є жертви
Джерело:РБК
Чоловік у Москві 7 грудня влаштував стрілянину в багатофункціональному центрі, бо не хотів одягати маску. Загинули троє людей. Також є постраждалі.
Трагедія сталась у центрі "Рязанський". У російському МВС повідомили, що внаслідок стрілянини загинули 2 співробітники центру. Серед них був охоронець.
Читайте також На Чернігівщині під час полювання застрелили поліцейського
Також троє людей постраждали. Зокрема, 10-річна дівчинка та інші двоє відвідувачів. Згодом дитина померла в лікарні, інформує Mash.
Стрілянина виникла через маску
Стрілок начебто відмовився надягати маску у центрі, тому й виник конфлікт, інформують у телеграм-каналі Shot. Чоловік нібито вистрілив у співробітника, який хотів вивести його.
Спускаючись з 3 поверху, зловмисник застрелив охоронця, а по дорозі поранив трьох відвідувачів.
Відео з місця подій:
Розповідь очевидців
Співробітниця центру розповіла, що почула шум та крики. Тоді побачила стрілка, він наставив на неї пістолет, але щось заклинило. Тоді чоловік вистрілив у підлогу.
Я чула "хлопки" дуже сильні, потім зайшов чоловіка на другому поверсі та сказав: "Дівчата біжіть!"
– сказала очевидиця.
Тоді почалась евакуація.
Стрілок виявився ексвійськовим
Чоловіка, що відкрив вогонь, затримали. Це 45-річний москвич Сергій Глазов. Він виявився колишнім військовим – підполковником. Стрілок служив у підрозділі Служби внутрішньої розвідки.
Глазов стріляв з пістолета Glock. Також на місці знайшли сумку із проводами, тому викликали саперів.
Стрілок Сергій Глазов / Фото Mash