В Москве на полмиллиона долларов ограбили квартиру Максаковой: видео

В Москве ограбили квартиру вдовы убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Марии Максаковой. В целом убытки от грабителей оценивают в полмиллиона долларов.

Инцидент произошел именно в той квартире, которую Максакова недавно вернула себе через суд. Предварительно общая сумма ущерба составила примерно 500 тысяч долларов.

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Максакова заявила, что замки в элитной квартире были заменены, поэтому ей пришлось вызывать оперативные службы. Она сразу же заявила о пропаже денег и ценного имущества из сейфа. В частности, злоумышленники украли несколько картин.

По данным российских журналистов, говорится о квартире на Краснопресненской набережной.

Как выглядит квартира после ограбления: смотрите видео

Кто такая Мария Максакова