В Москве на полмиллиона долларов ограбили квартиру Максаковой: видео

В Москве ограбили квартиру вдовы убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Марии Максаковой. В целом убытки от грабителей оценивают в полмиллиона долларов.
Инцидент произошел именно в той квартире, которую Максакова недавно вернула себе через суд. Предварительно общая сумма ущерба составила примерно 500 тысяч долларов.
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Максакова заявила, что замки в элитной квартире были заменены, поэтому ей пришлось вызывать оперативные службы. Она сразу же заявила о пропаже денег и ценного имущества из сейфа. В частности, злоумышленники украли несколько картин.
По данным российских журналистов, говорится о квартире на Краснопресненской набережной.
Как выглядит квартира после ограбления: смотрите видео
Кто такая Мария Максакова
- Ранее Максакова была солисткой Мариинского театра. В Украине она преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, а также выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Лысенко.
- Она вместе с мужем переехала в Украину в 2016 году. Ее мужа – экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – в марте 2017 года застрелили в центре Киева, когда он направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.
- В феврале 2021 года Максакова приехала в Киев из России к своему ребенку.